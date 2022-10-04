4 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, находящимся в Армении с рабочим визитом.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД, Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения как страна, эксплуатирующая атомную электростанцию, ценит развитие налаженного эффективного сотрудничества с МАГАТЭ, направленного на мирное, безопасное и надежное использование атомной энергии.

Армянская сторона высоко оценила роль программы технического сотрудничества МАТАТЭ и миссии МАГАТЭ, имеющих принципиальное значение для безопасной долгосрочной эксплуатации АЭС. В этом контексте министр Мирзоян подчеркнул недопустимость угроз в адрес Армянской АЭС, а также излишних спекуляций, связанных с эксплуатацией станции.

Рафаэль Гросси отметил, что Армения является надежным партнером МАГАТЭ, и подчеркнул прозрачный стиль работы Армении и последовательное выполнение рекомендаций миссии МАГАТЭ.

Собеседники с удовлетворением отметили, что обширная повестка Армения-МАГАТЭ содержит как ядерную безопасность и энергетику, так и охрану окружающей среды, здравоохранение, чрезвычайные ситуации и другие сферы. Министр иностранных дел Республики Армения особо отметил программы, реализуемые при финансовой и профессиональной поддержке МАГАТЭ в вышеуказанных направлениях. В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.