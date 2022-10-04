Начальник полиции, генерал-майор полиции Ваге Казарян, заместители начальника полиции и члены Полицейского управления 4 октября возложили цветы к Мемориальной стене, увековечивающей память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей при защите Родины.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на распространенное полицией сообщение, они почтили память 27 полицейских, погибших 4 октября, в результате обстрела Дома культуры Шуши.

«27 сентября 2020 года началась 44-дневная война. Вся территория Арцаха с раннего утра подверглась бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Армяне должны были еще раз подтвердить свое право жить свободно, независимо и мирно на своей родине. И все встали на защиту Родины, рядом с армянскими солдатами и офицерами, чтобы не допустить захвата страны азербайджано-турецкими наемниками и реализации их геноцидных амбиций.

27 сентября сотрудники полиции с тревогой вышли на свои рабочие местах. Были сформированы первые полицейские части, которые должны были сражаться на передовой вместе с Армией и с ополчением.

Учения завершились 3 октября, и в тот же день полицейские выехали в Арцах.А 4 октября во время совещания в Доме культуры Шуши взорвалась вражеская ракета», — говорится в сообщении полиции.