Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял главу делегации Европейского Союза (ЕС) в Республике Армения, посла Андреа Викторин.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение КГД, на встрече председатель КГД представил послу ЕС реформы в налоговой и таможенной сферах и текущие программы технического содействия ЕС, направленные на их реализацию.

Стороны обсудили и другие финансируемые ЕС проекты, вопросы применения к ним налоговых и таможенных льгот и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В то же время обсуждались возможные будущие направления содействия ЕС. Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и достигли договоренности о его дальнейшем расширении.