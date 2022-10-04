Премьер-министр Никол Пашинян принял основателя и исполнительного директора австрийской инвестиционной группы «Це-Квадрат» Александра Шутца и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр отметил важность вовлечения группы «Це-Квадрат» (совместно с немецкой компанией «Ампега Эссет Менеджмент») в процесс управления пенсионными фондами Армении в лице компании «Це-Квадрат Ампега Эссет Менеджмент Армения».

Александр Шутц отметил, что Армения является надежным партнером, и «Це-Квадрат» заинтересован в дальнейшем участии в процессе развития пенсионной системы и в налаживании долгосрочного сотрудничества.

На встрече обсуждались деятельность пенсионных фондов под управлением «Це-Квадрат Ампега Эссет Менеджмент Армения», доходность, информирование общественности и другие вопросы. Премьер-министру Пашиняну была представлена информация о текущих результатах. Состоялся обмен мнениями вокруг вызовов, обусловленных международной финансово-экономической ситуацией, и важности реагирования в соответствии с инфляционными развитиями. Премьер-министр подчеркнул, что правительство придает большое значение оказанию качественных услуг участникам пенсионных фондов и активной коммуникации с общественностью, что способствует повышению прозрачности, общественной подотчетности, доверия населения и эффективной реализации пенсионной реформы.