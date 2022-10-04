Руководитель аппарата премьер-министра, председатель Комитета по организации и проведению VIII Всеармянских летних игр Араик Арутюнян сегодня принял участие в заседании исполнительного комитета общественной организации “Всемирный комитет Всеармянских игр”.

В заседании также приняли участие председатель Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхан Закарян, члены исполкома из Армении, Арцаха и диаспоры.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением VIII Всеармянских летних игр.

В своей приветственной речи Араик Арутюнян отметил: “Вы знаете, что в 2019 году правительство максимально поддержало организацию Всеармянских игр и теперь готово осуществить это с удвоенной энергией. Наша цель – сделать так, чтобы каждые следующие Всеармянские игры были лучше, качественнее и организованнее предыдущих. Именно поэтому члены правительства и аппарат премьер-министра в тесном взаимодействии будут делать все, чтобы сгладить все проблемы, решить их, пообщаться с нашими коллегами, двигаться вперед”.

Руководитель аппарата премьер-министра также коснулся работ по модернизации спортивных инфраструктур и подчеркнул: “К следующим Играм у нас будут намного лучшие стадионы и спортивные залы. Вы знаете, что правительств сделало достаточно много вложилений в спортивную инфраструктуру. На данный момент Спортивно-концертный комплекс с несколькими залами и инфраструктурой уже может принимать множество соревнований, и следующим летом мы будем активно использовать Спортивно-концертный комплекс. Другие залы, которые были задействованы в прошлом, также будут использоваться во время Игр”.

Араик Арутюнян выразил уверенность, что вместе удастся наилучшим образом организовать Всеармянские игры и поднять ее до намеченной планки: “Хочу сказать, что мы сосредоточены на работе и не собираемся отклоняться от этой работы даже в самые трудные моменты, потому что наши противники, враги, конкуренты стремятся сбить нас с пути развития. Всеармянские игры должны стать лучшим индикатором и событием, которое покажет наше единство и то, что все направления развития, которые у нас есть, и все мероприятия, которые мы запланировали, мы организуем вопреки всем трудностям”.

Руководитель аппарата премьер-министра коснулся проведенного в Ереване в этом году Чемпионата Европы по боксу, который, по мнению экспертов, стал лучшим среди организованных до сих пор. Араик Арутюнян отметил, что в следующем году, 15-23 апреля, в Ереване пройдет Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. “Мы хотели бы, чтобы наши партнеры из диаспоры помогли нам привлечь наших спортивных болельщиков в Армению. Я уверен, что будут участвовать представители европейских стран, и если армяне нашей диаспоры приедут и активно примут участие, то это будет очень хорошо и с точки зрения зрелищности, и с точки зрения наглядности, и соревнования будут более интересными”, — сказал Араик Арутюнян.

VIII Всеармянские летние игры пройдут с 5 по 19 августа 2023 года. Церемония открытия состоится в Гюмри, церемония закрытия – в Ереване. Будет разыграно 107 комплектов медалей по 17 видам спорта.