Азербайджан пытается получить неподконтрольный Армении «коридор» в Нахичевань.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью иранскому информационному агентству ILNA заявил генеральный директор Организации транзитов и автомобильного транспорта Ирана Джавад Хедаяти.

По словам иранского чиновника, нынешняя ситуация вряд ли продлится долго, поэтому Иран должен быть готов к любой ситуации.

«Судя по всему, Азербайджан стремится иметь неподконтрольный Армении коридор в Нахичевань без каких-либо препятствий и с долгосрочной гарантией, а также установить энергетический транзитный коридор напрямую из Каспийского моря в Турцию при координации своих союзников. Мы должны учитывать, что данная ситуация вряд ли сохранится и продолжится, и поэтому мы должны быть готовы к любой ситуации», — сказал Хедаяти.

В течение последних двух лет Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что выступает против открытия Азербайджаном и Турцией так называемого «коридора» через Сюникскую область Республики Армения, и подчеркивала, что какие-либо изменения армяно-иранской границы для него неприемлемы.