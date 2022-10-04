Сегодня азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороне 17 армянских военнопленных.
Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство обороны Армении, публикуя имена возвращенных военнопленных:
- Мкртчян Шаген Ованесович
- Джилавян Карен Саркисович
- Карапетян Эрик Гарикович
- Карапетян Сасун Грачикович
- Овеян Месроп Артурович
- Мхитарян Вреж Горович
- Карапетян Давид Арменович
- Геворкян Рафаэль Арамович
- Фароян Алексан Сурикович
- Губатян Грачья Эдвардович
- Гижларян Ваге Артакович
- Еганян Каджик Арамаисович
- Шагинян Тигран Эдгарович
- Григорян Сережа Абраамович
- Етумян Ваагн Альбертович
- Хачатрян Гор Арамович
- Саядян Генрик Каренович