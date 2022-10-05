Гостиницы Джермука возобновляют свою работу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Центр развития туризма Джермука.

Сообщение о возобновлении работы гостиниц Джермука помещено и в Facebook .

«Чтобы иметь сильную армию, защищенные границы и благополучную жизнь, надо работать и развивать экономику, привязывать людей к своей земле. Нашей армии нужен крепкий тыл.

После почти 20-дневного перерыва компании, занимающиеся гостиничным бизнесом в Джермуке, возобновляют свою работу.

Мы возвращаемся к нормальной жизни и ждем всех друзей в нашем городе.

Для развития экономики страны, и для самого Джермука необходимо, чтобы мы тратили наши деньги внутри страны. Поэтому приглашаем всех насладиться осенним Джермуком и внести свой вклад в возрождение города.

Подробную информацию вы можете найти на официальных страницах гостиниц», — говорится в сообщении. Гостиницы в Джермуке были закрыты после нападения Азербайджана на Армению 13 сентября, во время которого азербайджанские военные подразделения преднамеренно обстреливали гражданские инфраструктуры Джермука. В результате азербайджанских ракетных и артиллерийских обстрелов серьезно пострадала и туристическая инфраструктура города.