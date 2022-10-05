Вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 4 октября в Страсбурге четко озвучил факт нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре и факты обстрелов и оккупации территории Армении.

«Азербайджан определенно обстреливал территорию Армении, применяя артиллерию и БПЛА. Мы не говорим о военных действиях, которые проходили на спорной территории, мы говорим об операциях, которые проходили на территории Армении. Обе страны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, но факт в том, что Азербайджан обстреливал территорию Армении», — как сообщает «Арменпресс», заявил Борель, отметив, что азербайджанские вооруженные силы также оккупировали некоторые территории Армении.

Он заверил, что Евросоюз прилагает большие усилия для ослабления напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном. С этой целью были организованы встречи с высшим руководством обеих стран, прозвучал призыв к возобновлению прямых контактов. «Что еще мы можем сделать? Мы не можем сделать больше того, что мы делаем. У нас есть определенные возможности, буду рад, если вы поделитесь идеями, что еще мы можем сделать», — сказал Борель, обращаясь к депутатам.

Верховный представитель ЕС сообщил, что они внесли предложение направить посредническую миссию ЕС на границу между Арменией и Азербайджаном. «Армения согласилась с этим предложением, Азербайджан — нет. Что еще мы можем сделать? Мы не можем отправить войска ЕС без согласия обеих сторон», — сказал Борель.

Он коснулся и активного участия Турции в процессах, происходящих в регионе, отметив: «Очевидно, что Турция продолжает поддерживать Азербайджан».

Бозеп Боррель приветствовал готовность Турции начать работу по нормализации отношений с Арменией, добавив: «Важно, чтобы границы между Арменией и Турцией были открыты, потому что это поможет снизить напряженность».

Верховный представитель ЕС также призвал расследовать видеозапись, на которой видно, как азербайджанские солдаты зверски расстреливают армянских военнопленных.Говоря о подписанном ранее с Азербайджаном соглашении о поставках газа, Боррель заверил, что «Энергетическое соглашение не будет работать в ущерб правам человека».