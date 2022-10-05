В результате недавней азербайджанской агрессии в некоторых частях Армении возникли определенные проблемы в сфере сельского хозяйства и туризма, правительство проводит исследования, чтобы понять, какие программы следует реализовать для оживления экономической жизни в этих общинах.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, говоря об ущербе, нанесенном экономике Армении в результате последней азербайджанской агрессии.

«Если говорить об общих цифрах, то товарооборот в сентябре вырос даже больше, чем в предыдущие месяцы. На данный момент имеющиеся у нас данные говорят о том, что снижения показателя экономической активности за сентябрь, скорее всего не будет, он будет на уровне 19-20 %», — заявил Керобян, добавив, что точные показатели будут опубликованы 25 октября.

Однако министр подчеркнул, что это не означает, что проблем нет.

«Некоторые районы в Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областях близки к состоянию паралича. Я побывал в Варденисе, Сотке, Джермуке и в других местах, чтобы понять, какие программы мы должны реализовать, чтобы оживить экономическую жизнь. Исследования еще продолжаются. Однако уже очевидно, что если азербайджанцы не вернутся на исходные позиции, будет намного труднее», — сказал Керобян.

Хотя экономический ущерб полностью не подсчитан, министр отметил, что несколько тысяч гектаров земли не обработаны, туристическая жизнь в Джермуке остановилась. «Но мы не потеряли ни одного населенного пункта, и можно сказать, что серьезный крупный бизнес со значительным количеством сотрудников не был потерян. Работает даже Сотский рудник, который находится в этом районе».Касаясь уточняющего вопроса, возникли ли в результате азербайджанской агрессии проблемы в сфере туризма и сельского хозяйства, он дал положительный ответ, добавив, что в целом их масштаб незначителен.