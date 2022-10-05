Молодежная сборная Армении по боксу на чемпионате Европы, проходившем в Италии, завоевала 5 медалей.

Как сообщает «Арменпресс», юные боксеры, воспитанники Ашика Григоряна завоевали 2 золотые, 2 бронзовые и 1 серебряную медали. Вагаршак Кеян (46 кг) и Эрик Арустамян (52 кг) завоевали титул чемпиона Европы среди молодежи. Армянские боксеры в финале одержали победу над представителями Англии. Другой представитель Армении, 70 кг Еранос Оганян не смог участвовать в финале из-за травмы, и был удостоен серебряной медали. Еще два боксера, представляющие Армению, Давид Сафарян (50 кг) и Рафаэль Нерсисян (60 кг), также поднялись на третью ступеньку пьедестала, завоевав бронзовые медали. Сборная Армении в общекомандном зачете заняла первое место.Молодежная сборная Армении по боксу приняла участие в чемпионате Европы в составе 16 спортсменов. Для подготовки к ЧЕ команда проводила тренировочные сборы в Цахкадзоре и в Греции. На чемпионате присутствовал президент Федерации бокса Армении Ованнес Овсепян.