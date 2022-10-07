Армянские боксеры приступили к подготовке к стартующему 19 октября в Словении недавно учрежденному турниру «Серебряный пояс». Наши мастера кожаной перчатки начали под руководством главного тренера национальной сборной Армении Карена Агамаляна учебно-тренировочный сбор в столичном спорткомплексе «Олимпаван», по итогам которого и определится состав команды на это соревнование. Пока известно только, что в турнире не примет участия бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионатов мира, победитель Европейских игр, двукратный чемпион Европы Оганес Бачков.

«В последние дни мы проводили в столице ежедневные двухразовые тренировки с участием боксеров из Еревана и соседних населенных пунктов. А сейчас начинаем 10-дневный сбор в «Олимпаване», которым и завершим подготовку к турниру, учрежденному в прошлом году Международной федерацией бокса. Признаться, у нас до сих пор нет четкого представления о том, насколько важно участие в этом турнире с точки зрения перспективы. Тем более, в условиях нынешней неопределенности, когда МОК, похоже, недоволен результатами прошедшей в Ереване конференции IBA», — отметил в беседе с корреспондентом «РА» Карен Агамалян.

По его сведениям, турнир будет иметь всемирный охват и достаточно сильный состав участников. О высоком статусе турнира, по мнению армянского специалиста, свидетельствует то, что встречи пройдут на двух рингах, а обслуживать бои будут специально приглашенные рефери IBA. «Понятно, что это — не обычный турнир. Слышал, что по результатам участия в нем спортсмены могут быть «посеяны» в турнирной сетке чемпионата Европы и Европейских игр следующего года. Иначе говоря, получат более выгодную стартовую позицию. Однако в регламенте турнира не уточняется, какие именно места позволяют получить такую ​​привилегию. В регламенте ничего не говорится также о призовом фонде. Вы, наверное, в курсе, что на всех последних соревнованиях «Газпром» не рекламируется. Однако, учитывая заявление президента IBA Умара Кремлева о намерении предоставить участникам турниров по любительскому боксу возможность зарабатывать, то не исключено, что на этом турнире все же будет призовой фонд»,- сказал наставник сборной.

Кстати, Армения уже подала предварительную заявку на участие в турнире в Словении. «Мы намерены привлечь к участию в турнире наиболее подготовленных боксеров. Не обязательно иметь участников во всех 13 весовых категориях. В предварительную заявку в одной из весовых категорий я включил двух боксеров, в другой — трех, в иных — вообще не включил никого. Так что, пока ничего не ясно. Что касается Оганеса Бачкова, то он находится в Армении, недавно я встретил его в аэропорту. Однако, я не в курсе его планов. На этот турнир он не поедет. В целом, ребята хорошо отдохнули и восстановились после майского чемпионата Европы и, думаю, соскучились по большому рингу», — подытожил тренер.