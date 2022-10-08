Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию и развития в Армении. Был также обсужден предстоящий Всемирный армянский саммит, имеющий большое значение для Армении и диаспоры.

Посол отметила важность своей встречи с франкоязычными участниками программы «iGorts» и выразила надежду на сотрудничество с ними.