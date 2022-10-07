В рамках председательства Армении в ОДКБ 7 октября в Ереване в формате «группы высокого уровня» состоялись консультации заместителей министров иностранных дел государств-членов ОДКБ под председательством заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакана Сафаряна.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в консультациях участвовала и делегация Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ во главе с заместителем генерального секретаря ОДКБ.

В начале встречи замминистра Сафарян представил своим коллегам ситуацию, создавшуюся в результате агрессии Азербайджана против Армении, подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и безоговорочного соблюдения режима прекращения огня.

Заместитель министра подчеркнул необходимость четкого адресного осуждения убийств, пыток и других военных преступлений, совершенных Азербайджаном по отношению к армянским военнопленным, и подчеркнул важность привлечения преступников к ответственности, а также освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане.

В ходе консультаций было обсуждено более десятка вопросов повестки ОДКБ, и была намечена дальнейшая работа по этим вопросам. Обсуждался и вопрос проведения в Армении намеченного на ноябрь саммита ОДКБ и предшествующего ему совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности государств-членов организации.