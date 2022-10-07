Соединенные Штаты продолжают активно поддерживать Армению и Азербайджан в работе над всеобъемлющим мирным соглашением.

Как сообщает Арменпресс, об этом 6 октября заявил в Вене постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

«Соединенные Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашением. Советник по национальной безопасности [администрации президента США] Джейк Салливан встретился 27 сентября в Белом доме с советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном, чтобы продвинуть мирный процесс.

4 октября госсекретарь Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым, в ходе которого призвал к укреплению доверия и дальнейшему прогрессу в переговорах. Госсекретарь Блинкен также выразил нашу признательность за позитивные шаги, предпринятые Арменией и Азербайджаном для достижения прочного мирного соглашения, включая, что немаловажно, возвращение 17 военнопленных из Азербайджана в Армению.

Мы продолжаем призывать Армению и Азербайджан решить оставшиеся вопросы за столом переговоров. Без примирения не будет прочного мира, и дипломатия — единственный способ добиться этого. Появившееся в прошлые выходные в социальных сетях ужасающее видео, показывающее, как азербайджанские вооруженные силы казнят безоружных армянских пленных, должно быть полностью и беспристрастно расследовано. Лица, виновные в любых злоупотреблениях в отношении пленных, должны быть привлечены к ответственности. Мы принимаем к сведению расследование, начатое генеральным прокурором Азербайджана, и напоминаем сторонам о необходимости соблюдать свои обязательства по скорейшему возвращению всех военнопленных и обращению с такими военнопленными в соответствии с их международными обязательствами.

Недавние нарушения режима прекращения огня 13 и 14 сентября, а также 28 сентября вызывают серьезную озабоченность у США. Соединенные Штаты призывают Армению и Азербайджан строго соблюдать устойчивое прекращение огня, отвести и дистанцировать свои вооруженные силы и продолжить переговоры о делимитации границы в поддержку мирного урегулирования. Мы вновь обращаемся к силам Азербайджана с призывом вернуться на свои исходные позиции до начала боевых действий в ночь на 13 сентября. Пограничные споры должны решаться путем переговоров, а не насилия. Гибель армянских и азербайджанских солдат и мирных жителей от противопехотных мин за прошедшую неделю наглядно и трагически свидетельствует о непрекращающихся человеческих последствиях этого конфликта.

Наконец Соединенные Штаты решительно поддерживают активацию инструментов ОБСЕ по укреплению доверия и предотвращению конфликтов, включая создание миссии по установлению фактов, как об этом просила Армения. Мы призываем Армению и Азербайджан предпринять срочные шаги для деэскалации напряженности, укрепления доверия и выполнения международных обязательств.

Мы призываем к дальнейшему прогрессу в решении вопроса о пропавших без вести и возвращении всех оставшихся военнопленных. Соединенные Штаты поддерживают всеобъемлющий мирный процесс и готовы работать на двусторонней основе с близкими партнерами, такими как Европейский союз, и через международные организации, такие как ОБСЕ», — отметил Карпентер.