По итогам состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева было принято заявление.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян разъяснил ряд вопросов, связанных с этим заявлением.

По итогам четырехсторонней встречи в Праге было принято заявление, согласно которому Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Означает ли это, что Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении, куда азербайджанцы вторглись в мае 2021 года, ноябре и сентябре 2022 года?

Армянская сторона неоднократно заявляла, что территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом торгов. Считаем закрепление этой позиции армянской стороны в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи в Праге, важным шагом с точки зрения восстановления территориальной целостности Республики Армения. Что касается вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, прекращения посягательств Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения и безусловного соблюдения режима прекращения огня, то это вопросы в любом случае являются императивом, особенно в контексте принятого в Праге заявления.

Также подтверждение Арменией и Азербайджаном приверженности Уставу ООН и положениям Алма-Атинской декларации 1991 г. станет основой для разработки мирного договора между двумя странами, а также для проведения работ по делимитации границы.

В заявлении не упоминается Нагорный Карабах. Затрагивалась ли проблема Нагорного Карабаха во время встречи? Каких развитий можно ожидать в будущем в вопросе Арцаха, учитывая, что стороны подтвердили признание территориальной целостности друг друга?

Мы неоднократно заявляли, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха является для нас ключевым. Мы поднимаем эти вопросы на всех встречах, в том числе с международными партнерами. Однако Азербайджан не склонен обсуждать этот вопрос с Арменией.

Международные партнеры также приходят к мысли, что вопросы безопасности и защиты всех прав армян Нагорного Карабаха подлежат уточнению, и в этой связи важны дискуссии между Степанакертом и Баку с созданием международного видимого механизма. Армения, конечно же, включает этот вопрос в рамки обсуждения во всех контактах с Азербайджаном.

В заявлении также отмечается, что Армения согласилась на развертывание миссии наблюдателей ЕС вдоль границы с Азербайджаном, а Азербайджан согласился сотрудничать в той мере, в какой это его касается. Можно ли из этого сделать вывод, что Азербайджан не дал согласия на размещение наблюдателей?

Армянская сторона не раз отмечала необходимость внедрения международных механизмов по установлению фактов и мониторингу вдоль армяно-азербайджанской границы. Гражданская миссия ЕС будет осуществлять деятельность вдоль границы Армении с Азербайджаном, на суверенной территории Республики Армения. Принимая во внимание вышеизложенное, мы должны констатировать, что о согласии или несогласии Азербайджана не может быть и речи.

Прошу уточнить, на каких участках границы будут размещены наблюдатели, в чем будет заключаться их основная работа, насколько их присутствие ослабит напряженность на границе?

Цели гражданской миссии ЕС, как зафиксировано в заявлении, заключаются в укреплении доверия и оказании помощи пограничным комиссиям своими наблюдениями. Говорить об объеме функций и полномочий миссии, конкретных локациях и других деталях, пожалуй, преждевременно, так как эти вопросы пока находятся на стадии рабочих обсуждений.

Обсуждался ли на встрече вопрос о возвращении удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, и каких подвижек можно ожидать в этом вопросе?

Вопрос о немедленном возвращении незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц всегда поднимается нами во время всех встреч с международными партнерами. Встречи в Праге не стали исключением.

Шант Хлгатян