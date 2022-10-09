По случаю 75-летия основания Национального онкологического центра группа врачей НОЦза свои заслуги была удостоена государственных наград премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, в рамках мероприятия глава правительства посмотрел документальный фильм, посвященный 75-летию Национального онкологического центра.

В связи с 75-летием создания Национального онкологического центра указом президента РА за значительный вклад в области здравоохранения заведующий онкологическим отделением Национального медицинского центра имени Фанарджяна Гагик Джилавян награжден медалью «Мхитар Гераци».

За заслуги в области здравоохранения памятной медалью премьер-министра Республики Армения награждены научный советник директора Национального медицинского центра имени Фанарджяна Гагик Базикян и заведующий отделением абдоминальной и эндохирургии Национального медицинского центра Амаяк Епремян.

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За добросовестную и эффективную работу врач-уролог онкологического отделения НОЦВиктор Бадеян, анестезиологи-реаниматологи отделения анестезиологии и реаниматологии Ара Папян иСергей Мартиросян награждены благодарственнойграмотойпремьер-министра Республики Армения.

Премьер-министр Пашинян лично вручил госнаграды, еще раз поздравил и пожелал всем плодотворной работы.