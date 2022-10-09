Депутат Бундестага Германии Тилль Мансманн приветствовал достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение об уважении границ друг друга, при этом особо подчеркнув тот факт, что Азербайджан напал на Армению и что сообщения об ужасных нарушениях прав человека, связанных с боевыми действиями, теперь должны быть тщательно расследованы.

Как передает Арменпресс, об этом Мансман сообщил на своей странице в Facebook.

«Соглашение дает основания надеяться, что дестабилизация южнокавказского региона, созданная в результате нападения Азербайджана на Армению, может быть разрешена дипломатическим путем.Сообщения об ужасных нарушениях прав человека, связанных с этими боевыми действиями, теперь должны быть тщательно изучены. Преступления, совершенные во время и после боев, должны повлечь за собой уголовное преследование, и они не должны оставлять мировое сообщество равнодушным», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что необходимо строго соблюдать уважение суверенитета территории каждой страны и приоритет неприменения силы —в соответствии с международным правом.

Депутат выразил искреннюю благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за оперативную и интенсивную работу.

Как президент Германо-Армянского форума он призвал федеральное правительство присоединиться к этим усилиям и активно поддержать мирный процесс на Южном Кавказе.

По итогам встречи премьер-министра Пашиняна, президента Алиева, президента Макрона и председателя Европейского совета Мишеля 6 октября 2022 года было принято заявление, согласно которому Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и в Алма-Атинской декларации1991г., посредством которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения выразила свое согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией в той мере, в какой это будет его касаться.