В Музее русского искусства г. Еревана (коллекция профессора А.Абрамяна) открылась выставка «Суровый стиль».

Как передает Арменпресс, кроме известных полотен художников круга «Мир искуства»и других художественных объединений, в коллекции музея хранятся произведения, примыкающие к направлению «строгий стиль», получившему широкое распространение на рубеже 1950-1960-х годов.

На выставке были представлены живописные работы таких ярких представителей, творящих в стиле «суровый», как В.Е. Попков и П.Ф. Никонов, дополненные высокохудожественным произведением И.П. Обросова.

Представленные работы из коллекции Арама Абрамяна полны сдержанной выразительности. В организации выставки участвуют молодые армянские художники, которые специально для выставки создали центральную инсталляцию, тем самым переопределив «суровый стиль» и придав ему современное звучание.