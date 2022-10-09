Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным проведение такой политики, формирование среды, чтобы болезни были диагностированы на ранней стадии, предотвращены, а не вынуждены их лечить.

Как передает Арменпресс, такое мнение Пашинян выразил на торжественной церемонии, посвященной открытию новой клиники паллиативной службы Национального онкологического центра имени Фанарджяна и 75-летию основания НОЦ.

Пашинян с радостью отметил, что и государственные, и частные компании, организации сферы здравоохранения также входят в список крупных налогоплательщиков, бюджетные поступления которых служат также финансированию сферы здравоохранения.

«Национальный онкологический центр, безусловно, один из важнейших институтов и учреждений здравоохранения нашей страны. А мы живем в такое время, когда, действительно, наличие опухоли — еще не приговор. Особенно в таком темпе развития современных технологий рак начинает рассматриваться как обычное заболевание. Я рад, что шаг за шагом мы можем добиться такого восприятия и в Армении. Самое главное для нас – сделать все, чтобы нам не приходилось лечить болезни, а мы могли создать такую политику и среду, чтобы болезни можно было диагностировать и предотвращать на ранней стадии. Положительный исход станет более вероятным в условиях цепного запуска этих действий», — сказал премьер-министр.

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Пашинян заявил, что они находятся на пороге принятия очень важного решения по ускорителю Института физики, который должен помочь раннему выявлению опухолей и можно будет решить эту проблему на должном уровне.

«С развитием таких учреждений у нас будет новый уровень здравоохранения, хотя я должен сказать, что до сих пор здравоохранение является одной из сфер, где у нас было очень мало поводов стыдиться, скажу больше – таких поводов у нас не было. Даже если и были какие-то проблемы, например, создание инфраструктуры, со временем они решались. У нас были очень серьезные успехи в научной сфере, и теперь пришло время максимально согласовать эти успехи с коридорными процессами. Нам пора выйти на новый уровень доступа к здравоохранению.Не менее важным вопросом является доступ к здравоохранению во всех областях и селах. Должна быть надлежащая инфраструктура, чтобы пациента можно было правильно обслуживать в нужном звене», — заключил премьер-министр.