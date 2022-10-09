В Армении во второй половине дня 8 октября и 10, 11-13 октября ожидается погода без осадков. В ночь на 9 октября в некоторых регионах, днем 9-го октября, в ночь на 10-е октября в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Ветер: юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 17-20 м/с.

Днем 8-9 октября температура воздуха постепенно понизится на 6-8 градусов.

В Ереване во второй половине дня 8 октября и 10, 11-13 октября ожидается погода без осадков. Днем 9-го октября, в ночь на 10-е октября ожидаются дождь с грозой, во время грозы ветер также усилится — до скорости до 15-18 м/с.