В американском городе Сент-Луис продолжается чемпионат США по шахматам, в котором участвуют Левон Аронян и Самуэль Севян.

Как передает Арменпресс, во втором туре чемпионата бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян встретился с другим армянским гроссмейстером Самуэлем Севяном. Партия завершилась вничью.

После третьего тура лидерами турнирной таблицы чемпионата являются три шахматиста, набравшие по 2 очка-Самуэль Севян, Фабиану Каруана и Ганс Ниман.

В чемпионате США по шахматам участвуют 14 шахматистов, который стартовал 5 октября и завершится 20 октября.

Общий призовой фонд турнира составляет 262 тысячи долларов США.Победитель получит 60 тысяч долларов.