На проходящем в Цахкадзоре шахматном турнире ChessMood состоялись партии предпоследнего 8-го тура.

Как передает Арменпресс, одним из лидеров является представляющий Армению Шант Саргсян.

Очко разделили Мануэль Петросян, Арман Пашикян, Тигран Петросян.

Сейчас в турнирной таблице два лидера. У Мануэля Петросяна и Алиррезы Бала из Ирана по 7 очков. Петросян на первом месте с дополнительными баллами

В этом году в подгруппе А второго международного турнира ChessMood принимают участие 84 шахматиста из Ирана, Франции, Грузии, Индии, Украины, России и США. Турнир проводится в швейцарском формате и состоит из 9 туров.