Победителем второго международного шахматного турнира ChessMood в Цахкадзоре стал Мануэль Петросян.

Как передает Арменпресс, в последнем — 9-м туре, Мануэль Петросян поделил очко с Шантом Саргсяном. Среди лидеров из представителей Армении только Тигран Петросян праздновал победу.

Набрав 7,5 очка из 9 возможных, Мануэль Петросян стал победителем турнира лишь с дополнительными очками. Столько же очков набрал Амирреза Бала из Ирана.

Шант Саргсян – 4-й, Тигран Петросян – 5-й.

В этом году в подгруппе А второго международного турнира ChessMood приняли участие 84 шахматиста из Армении, Ирана, Франции, Грузии, Индии, Украины, России и США.