В американском городе Сент-Луис продолжается чемпионат США по шахматам, в котором участвуют Левон Аронян и Самуэль Севян.

Как передает Арменпресс, в 5-м туре чемпионата Левон Аронян завершил партию вничью.

На этот раз он соревновался с Райем Робсоном. Самуэль Севян также закончил свою партию с мирным результатом. Его соперником был Уондер Льянг.

После 4-го тура единоличным лидером турнирной таблицы является Фабиану Каруана, у которого 3 очка. На втором месте — Самуэль Севян с 2,5 очками.

Аронян на 4-м месте с 2 очками.