Вечером 8 октября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, подразделения ВС РА ответными действиями подавили огонь противника.

Согласно источнику, сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, является очередной дезинформацией.