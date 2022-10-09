Согласно данным, предоставленным Центральной избирательной комиссии Арцаха Мартакертской и Мартунинской территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 14:00 в выборах в Органы местного самоуправления в 5 районах Арцаха приняли участие 433 избирателя или 25,88% избирателей.

Арменпресс об этом стало известно из ЦИК Арцаха.

Число участников по избирательным участкам следующее:

Мартакертский район

Цамкаох: 97 из 168 избирателей или 57,74%

Мохратах: 122 из 264 избирателей или 46,21%.

Нор Казанчи: 32 из 123 избирателей или 26,02%

Ванк: 165 из 1032 избирателей или 15,99%

Мартунинский район

Херхан: 17 из 86 избирателей или 19,77%.

9 октября состоятся внеочередные выборы в органы местного самоуправления в общинах Республики Арцах: Цмакахог (глава общины), Ванк, Нор Газанчи, Мохратах (члены совета) и Херхан (члены совета) Мартакертского района.

По данным полиции Арцаха, в списки избирателей на выборах в органы местного самоуправления включено 1673 избирателя.

Для освещения выборов и голосования в день выборов в ЦИК Арцаха аккредитовано 6 СМИ.