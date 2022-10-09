Во Франкфурте состоялась жеребьевка квалификационного раунда Евро-2024.

Как передает Арменпресс, в результате жеребьевки сборная Армении по футболу вошла в группу D, где встретится с Хорватией, Уэльсом, Турцией и Латвией.

Команды, занявшие первое и второе места в группах, получат путевку на Евро-2024. Остальные три места будут разыграны в стадии плей-офф, сформированной по итогам жеребьевки Лиги наций-2022.

Матчи отборочного раунда пройдут в марте-ноябре 2023 года. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.