В Ереван для обсуждения с властями Армении ситуации вокруг Арцаха и Армении отправится делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Как передает Арменпресс, об этом Арцахпресс сообщила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян.

«Основная цель визита – обсуждение четырехсторонней декларации в Праге от 6 октября 2022 г., согласно которой Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., посредством которых они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. В состав арцахской делегации входят председатель Национального собрания Арцаха Артур Товмасян, министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян, председатель комитета по внешним связям НС Арцаха Ваграм Балаян и советник президента Арцаха Масис Маилян», — пояснила Лусине Аванесян.

По ее словам, о ходе обсуждений и деталях повестки будет сообщено далее.