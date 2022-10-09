В Центре подготовки пехотных подразделений США, расположенном недалеко от города Гогенфельс Федеративной Республики Германия, подразделения армянских миротворцев участвуют в международных учениях, которые являются подготовительным этапом для выполнения миссии в Косово.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, с целью наблюдения за тренировками и учениями на месте центр посетил командующий бригадой миротворческих сил МО Армении полковник Арсен Мангасарян и встретился с начальником отдела планирования и контроля учений, подполковником Томасом Фронхоеффером и командиром 76-й пехотной бригады ВС США полковником Крисом Мабисом.

В ходе встреч военные США отметили высокий уровень подготовки и дисциплины армянского подразделения. Достигнута договоренность о расширении участия армянских миротворцев в международных учениях.