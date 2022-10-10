Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в консульстве Турции в Страсбурге провел встречу с представителями франко-турецкой общины, в ходе которой призвал к более скоординированным действиям против представителей армянской диаспоры.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Чавушоглу заявил, что часть армянской диаспоры во Франции выступает против процесса нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном.

Отметив, что во Франции проживает 800 000 турецких граждан, Чавушоглу заявил, что Турция может быть более эффективной, особенно в политике и в лоббистской деятельности.«Уважаемые сограждане вы организованнее должны противостоять армянской диаспоре», — сказал Чавушоглу, обращаясь к представителям турецкой общины.