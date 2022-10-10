Американская премьера анимационного документального фильма «Рассвет Авроры», представленного Арменией на 95-ю церемонию вручения премии «Оскар», состоится в конкурсной программе кинофестиваля «Animation Is Film» в Лос-Анджелесе.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта показ состоится 23 октября в 18:30 в историческом Китайском театре TCL в Голливуде. После на вопросы зрителей ответит режиссер Инна Саакян.

В фильме представлен путь Авроры Мардиганян, выжившей во время Геноцида армян, ставшей до голливудской звезды. В голливудском немом фильме, она сыграла сама себя, девочку-подростка, пережившую ужасы геноцида, и желающую рассказать миру о Геноциде армян. Фильм снят при научном содействии Института «Зорян», на основе устных историй из Архива Геноцида армян.

Фильм является совместным армяно-немецко-литовским кинопроектом (производственные компании: «Барс Медиа», «Gebrueder Beetz Filmproduktion», «Artbox Laisvalaikio Klubas»). Режиссер и сценарист фильма: Инна Саакян; Продюсеры: Вардан Ованнисян, Кристиан Битц, Жюст Михайлинайте.Фильм снят при частичном, государственном финансовом содействии Армянского национального киноцентра Министерства ОНКС.