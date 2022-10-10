Армянский боксер-профессионал, многократный чемпион мира Артур Абрахам номинирован для представления в Международном зале боксёрской славы в Канастоте (США, Нью-Йорк).

Как сообщает «Арменпресс», бывший промоутер Артура Абрахама Уилфрид Зауэрланд подчеркнул, что у Абрахама большие шансы попасть в Зал боксёрской славы.

«Мы очень рады выдвижению Артура. Я думаю, что у него очень хорошие шансы попасть в зал. Его ближайший конкурент — Майкл Нанн, который также был номинирован. Я буду ждать победы Артура, скрестив пальцы».Церемонии представления в Международном зале боксёрской славы состоятся 8-11 июня 2023 года в Канастоте.