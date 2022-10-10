Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, находящийся в Казахстане с официальным визитом, встретился с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Секретариат ОДКБ.

«В ходе встреч в центре внимания были вопросы подготовки предстоящих заседаний уставных органов организации, которые намечено провести в Армении в ноябре», — говорится в сообщении.Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, сделав акцент на ситуации в центральноазиатском регионе.