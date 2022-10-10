В Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будут обсуждены и вопросы военных действий между Арменией и Азербайджаном и нападений Азербайджана на гражданские инфраструктуры Армении.

Как передает «Арменпресс», пленарное заседание осенней сессии пройдет с 10 по 14 октября. Согласно официальному сайту ПАСЕ, ассамблея также проведет дебаты между Азербайджаном и Арменией по поводу военных действий, в том числе и нанесения ударов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.