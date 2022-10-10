Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил усилия американской стороны, направленные на ликвидацию последствий предпринятой азербайджанскими вооруженными силами 13-14 сентября агрессии против суверенной территории Армении , и подчеркнул важность последовательных шагов в этом направлении. Стороны подчеркнули необходимость вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения и безусловного соблюдения режима прекращения огня.

Собеседники коснулись результатов состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Франции, председателя Европейского совета и президента Азербайджана. Была подчеркнута важность разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также осуществления работ по делимитации границы и обеспечения деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Были затронуты вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха, создания международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку, возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.

Премьер-министр также поделился своими впечатлениями относительно встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Энтони Блинкен выразил готовность США и впредь способствовать переговорному процессу и установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.