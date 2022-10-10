Председатель Государственной Думы СФ РФ Вячеслав Володин поддержал идею председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии РФ, Армении и Азербайджана.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Госдумы РФ.

«Ален Симонян выступил с инициативой в рамках парламентского формата при участии России, Армении и Азербайджана обсудить вопросы региональной безопасности. Вячеслав Володин предложение поддержал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно Володин затронул тему о положении русского языка в Армении. Он обратил внимание на вопрос открытия школ в Республике с обучением на русском языке.

«Также Вячеслав Володин предложил делегации Армении расширить повестку работы во время визита в Москву. Депутаты Национального Собрания встретятся с руководителями всех фракций Государственной Думы и профильными комитетами, чтобы сформулировать вопросы дальнейшей работы. Результатом этих встреч должны стать конкретные предложения межпарламентского взаимодействия между Государственной Думой и Национальным Собранием Армении», — говорится в сообщении.

Вячеслав Володин и Ален Симонян договорились встретиться еще раз во вторник, 11 октября, чтобы обсудить итоги работы делегации Национального Собрания Армении в ходе визита в Москву.