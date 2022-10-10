Делегация во главе с председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном 10 октября встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, собеседники констатировали, что многопрофильные связи между Арменией и Россией поступательно развиваются в русле исторических традиций дружбы и взаимопонимания.

Стороны отметили, что залогом постоянного развития двусторонних отношений является активный диалог, в рамках которого была отмечена значимая роль парламентского взаимодействия.

Особо была отмечена совместная деятельность профильных комиссий парламентов, где сформировалась практика совместных заседаний. В следующем месяце в Ереване запланировано совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции и Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Спикер Национального Собрания Армении представил Валентине Матвиенко подробности вооруженной агрессии Азербайджана против Республики Армения, отметив, что позиция Армении однозначна: азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию Республики Армения. Была затронута необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в ходе которого будут учтены и гарантированы права и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

«Республика Армения прилагает все усилия для установления прочного мира в нашем регионе. Уверен, что это также полностью соответствует стратегическим интересам Российской Федерации», — подчеркнул председатель НС Армении.

В завершение встречи Ален Симонян пригласил Валентину Матвиенко в Ереван. «Армения для нас не только союзник, но нас связывают также теплые братские отношения», — отметила Валентина Матвиенко, с радостью приняв приглашение.