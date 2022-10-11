Государственный экономический университет Армении (ГЭУ) и крупнейший в мире поставщик бизнес-приложений Университетский альянс SAP начинают сотрудничество.

Как передает «Арменпресс», ректор АГЭУ Диана Галоян и региональный директор Университетского альянса SAP Александр Матченко 11 октября подписали соглашение, согласно которому АГЭУ в качестве полноправного члена присоединяется к сообществу более 3 100 ведущих университетов мира, что позволит университету в учебном процессе использовать программные решения SAP, а также проводить академические исследования.

В беседе с «Арменпресс» ректор Диана Галоян сообщила, что в экономическом университете, помимо экономического образования, есть и факультет статистики и информатики, где преподаются предметы: информационные системы, наука о данных, и следовательно технологические решения принесут большую пользу при цифровой трансформации вуза.

«Сегодня наш университет находится в процессе разработки новой стратегии, где одним из основных этапов является создание цифрового университета в течение пяти лет. Для нас важно стать первым университетом Армении, который станет полноправным членом этого альянса. Это сотрудничество даст нашему академическому сообществу прекрасную возможность интегрироваться в международное академическое сообщество и поможет нашим студентам приобрести цифровое мышление», — сказала она.Диана Галоян отметила, что с подписанием контракта наметилось и создание совместной лаборатории. «Здесь были наши коллеги из Университета Цвиккау, с которыми экономический факультет уже разрабатывает учебный план, с 2023 года будет введена совместная магистерская программа. Мы вместе решили, что она будет по менеджменту и информатике. По этому контракту мы создадим свои лаборатории на соответствующем факультете, они будут действовать с 2023 года», — сообщила она.