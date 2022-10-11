На Парламентской ассамблее Совета Европы делегат от Франции Жак Ленэ на пленарном заседании заявил с определенностью, что территориальная целостность Армении должна быть сохранена, Азербайджан должен покинуть территорию Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом депутат сказал на пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ, в рамках обсуждения военных действий между Арменией и Азербайджаном, а также нанесения Азербайджаном ударов по гражданским инфраструктурам Армении.

«В такой ситуации, которая очень быстро может привести к новой войне, необходимо помнить о ряде принципиальных моментов. В первую очередь должна быть сохранена территориальная целостность Армении, Азербайджан должен покинуть территорию Армении», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что как государства-члены Совета Европы обе страны должны уважать права военнопленных. «Однако пресса сообщает о циркулирующих в социальных сетях видеороликах, на которых видно, как азербайджанские военные захватывают и пытают армян. Азербайджан должен расследовать эти инциденты и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнул депутат ПАСЕ.

Он призвал обе страны в скорейшем времени заключить мирный договор. Депутат подчеркнул, что Совет Европы в полной мере выполняет свою роль общеевропейской дискуссионной площадки и способствует снижению напряженности и соблюдению основных прав граждан посредством политического диалога.«Международное сообщество не может оставаться равнодушным к ситуации в этом регионе. ЕС и США, а также Россия и Турция должны вместе работать над урегулированием этого конфликта», — сказал он, отметив, что, хотя, мобилизовать международное сообщество в этом вопросе будет непросто, учитывая ситуацию в Украине.