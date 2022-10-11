МИД Армении отреагировал на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Армения и Азербайджан согласовали основные принципы мирного договора.

Отвечая на вопрос «Арменпресс», пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подчеркнул, что переговоры с Азербайджаном продолжаются, и после заявления, сделанного по итогам встречи в Праге, в этом вопросе нет других развитий.

«В случае появления новых развитий, мы, как и прежде, надлежащим образом проинформируем общественность», — заявил Унанян.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в программе турецкой телекомпании TVNET коснулся процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией и между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что Азербайджану и Армении необходимо подписать прочный мирный договор. По его словам, на пути к этому договору есть такие проблемы, как урегулирование границ. Чавушоглу добавил, что министрам иностранных дел двух стран было дано поручение, они пришли к согласию по пяти принципам, добавив, что в результате этого договор, основанный на этих принципах, уже нужно будет претворять в жизнь.