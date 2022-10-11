Послы Европейского союза согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развернута вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия делимитации границ.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция «Азатутюн» со ссылкой на свои дипломатические источники.

Отмечается, что решение было принято на закрытом заседании Комитета по вопросам политики и безопасности.

Сейчас обсуждаются детали реализации проекта: сколько и из каких стран будут наблюдатели и когда они прибудут в Армению. Однако однозначно, что миссия приедет, сообщил «Азатутюн» дипломатический источник в Брюсселе.