Член делегации Национального Собрания Армении Армен Геворкян 10 октября выступил с докладом о прогрессе деятельности Бюро ПАСЕ и Постоянной комиссии.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в своей речи Геворкян отметил:
“Уважаемый Президент,
В контексте продолжающейся агрессии Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха я хотел бы поднять следующие вопросы:
- Наша организация предпочла ограничиться расплывчатыми и безадресными заявлениями, которые ставят знак равенства между сторонами в этом конфликте. Поэтому я хотел бы спросить: какова четкая и недвусмысленная позиция нашей организации: является ли Азербайджан государством-агрессором и должен ли он вывести войска с оккупированных суверенных территорий Армении?
- В Нагорном Карабахе есть два пути продвижения вперед, и только один из них, я считаю, Совет Европы должен поощрять и поддерживать, а именно уважение права народа на самоопределение. Другая альтернатива – молчаливое потакание властям Азербайджана в постепенном уничтожении и изгнании армян с их исторической родины – так же, как они это сделали в Нахиджеване. Каков предпочтительный выбор для Совета Европы?
- Стало «новой нормой» наблюдать, когда демократические нормы, свободы и традиции приносятся в жертву геополитическим интересам и доступу к энергоресурсам на Каспии. Я хотел бы знать, когда Азербайджан был более демократичным государством для Совета Европы — когда он активно боролся против армянского населения в Нагорном Карабахе, или сегодня — когда он занимается военными преступлениями и другими формами преступлений против человечности в отношении народа Республики Армения?
- Уже сейчас ясно, что на тех международных форумах, где Турция и Азербайджан не участвуют или не играют доминирующую роль, вопросы Нагорного Карабаха или вооруженной агрессии против Армении обсуждаются более объективно. Правильно ли я понимаю, что в нашей организации вопросы прав человека, демократии и верховенства закона находятся под решающим влиянием лоббирования и ресурсов определенных национальных делегаций?
- Есть ли понимание того, что лозунг президента Азербайджана «Мы восстановим Карабах и Зангезур» — это прямой путь к катастрофе? Это грубое нарушение основополагающих норм международного права, во-вторых, грубое неуважение к международным партнерам по мирному процессу, в-третьих, это открытый призыв к оружию, направленный на перекройку политической карты Южного Кавказа в соответствии с турецкими устремлениями к новому тюркскому миру – за счет суверенных территорий Армении?»