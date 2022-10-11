Член делегации Национального Собрания Армении Армен Геворкян 10 октября выступил с докладом о прогрессе деятельности Бюро ПАСЕ и Постоянной комиссии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в своей речи Геворкян отметил:

“Уважаемый Президент,

В контексте продолжающейся агрессии Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха я хотел бы поднять следующие вопросы: