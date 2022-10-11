Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу положительно оценил встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Праге, а открытие воздушного пространства и начало прямых рейсов назвал позитивным жестом в сторону Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Чавушоглу заявил в программе турецкой телекомпании TVNET.

«Мы сделали жесты. Мы открыли свое воздушное пространство, начались прямые полеты, мы делаем и другие жесты, и на границе есть некоторые работы… На нашей границе есть пограничные реки. Необходимо изучить, есть ли изменения в их руслах, есть ли дороги, мосты, переходы. Иными словами, в будущем, когда отношения будут урегулированы, границы будут открыты, подготовка к этому должна быть заметна.

Наш президент обсудил все эти вопросы в дружеской, искренней атмосфере во время встречи с Пашиняном, это была продуктивная встреча», — заявил Чавушоглу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября в Праге встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно информации, предоставленной Аппаратом премьер-министра РА, в контексте армяно-турецкого урегулирования упор был сделан на прямые контакты и встречи на высшем уровне с обеих сторон.

Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений и возможные дальнейшие шаги в этом направлении. Была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений спецпредставителей двух стран. В частности, речь об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, осуществлении прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией. Также состоялся обмен мыслями о региональных процессах.