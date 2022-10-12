Федеральная служба безопасности России сообщает, что среди лиц, задержанных по делу о взрыве на Крымском мосту, есть и гражданин Армении.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном Федеральной службой безопасности РФ, отмечается, что в рамках уголовного дела задержаны 5 граждан России, 3 гражданина Украины и 3 гражданина Армении.

Опубликовано и имя задержанного гражданина Армении — Артур Тарчанян.

В сообщении также отмечается, что грузовик, взорвавшийся на мосту, проехал и по территории Армении.

«Арменпресс» пытается уточнить подробности задержания гражданина Армении, а также проезда грузовика по территории Армении.Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Российская Федерация назвала это терроризмом и возложила ответственность за взрыв на спецслужбы Украины.