Генеральная прокуратура Армении изучила информацию, распространенную Федеральной службой безопасности Российской Федерации 12 октября, и публикации в различных СМИ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Генеральной прокуратуре Армении.

Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственное управление СНБ Армении с указанием решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Генпрокуратура, используя правовые инструменты, в том числе институт международной взаимопомощи, будет последовательна в раскрытии в полном объеме обстоятельств обнародованных сведений.

О результатах будет предоставлена дополнительная информация. 8 октября в 06:07 на проезжей части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных баков железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.