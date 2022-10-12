12 октября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с главой Бюро по связи НАТО в Грузии Александром Винниковым.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, Армен Григорян на встрече представил широкомасштабную агрессию, предпринятую азербайджанскими войсками 13 сентября, и ее широкий геополитический контекст.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Республики Армения, и Ереван продолжает работу со своими международными партнерами в рамках вышеука занного вопроса. Собеседники обсудили текущие программы партнерства Армения-НАТО, а также наметили возможности углубления сотрудничества в демократических реформах в Вооруженных силах.