Али Акбар Велаяти, советник по международным делам верховного лидера Ирана, бывший министр иностранных дел Ирана, отметил, что Тегеран готов выступить посредником в отношениях между Ереваном и Баку.

Как сообщает «Арменпресс», об этом иранский чиновник упомянул в разговоре с «РИА Новости».

На вопрос, готов ли Иран быть посредником в отношениях между соседними Арменией и Азербайджаном, он ответил: «Да, конечно».

Велаяти отметил, что из всех соседних с Ираном регионов Южный Кавказ имеет для них особое значение.

«Следовательно, к нашим соседям (Армении и Азербайджану) мы проявляем больше чуткости и внимания», — подчеркнул Велаяти. По его словам, одним из важнейших факторов установления мира между странами является сохранение известных исторических границ.