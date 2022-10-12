В рамках программы ПОНТОС, осуществляющей мониторинг окружающей среды в Черноморском бассейне посредством системы «Коперник», 12 октября состоялась конференция, в которой приняли участие ученые и специалисты Армении, Греции, Грузии и Украины.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках программы в 2014-2020 гг. были исследованы озеро Севан и его водосборный бассейн, вся береговая линия Грузии и равнины Колхетии, река Нестос, ее дельта, прибрежная зона близ дельты, дельта реки Днестр и прилегающие устья, пляжи и зоны отдыха, от города Одесса до дельты реки Дунай. Ведущим партнером проекта является Экологический центр Американского университета Армении «Якобеан».

По словам члена экспертной группы Экологического центра «Якобеан» Американского университета Армении Агавни Арутюнян, в рамках проекта ПОНТОС с целью улучшения мониторинга окружающей среды были объединены усилия различных партнеров.

«В рамках проекта используются данные и сервисы системы «Коперник», с помощью которых можно проводить анализ и мониторинг окружающей среды. Мы создали инструменты и алгоритмы, применяя которые, мы можем анализировать спутниковые снимки и видеть, какие изменения произошли и какая происходит динамика, какие прогнозы можно сделать. По спутниковым снимкам мы можем вернуться на 20, 30 и более лет назад и видеть все с 1980-х годов до наших дней, каким было состояние озера Севан и как оно менялось, и что будет дальше», — подчеркнула Агавни Арутюнян.

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Ален Амирханян, директор экологического центра отметил, что цель проекта — дальнейшее углубление и укрепление регионального и международного сотрудничества для преодоления существующих экологических проблем.«У нас должно быть больше подобного сотрудничества. Подобные программы дают возможность вместе подходить к экологическим проблемам, потому что одной организации трудно решать такие проблемы», — отметил Ален Амирханян.