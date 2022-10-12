В Астане началась встреча министров иностранных дел Армении и РФ Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.
Об этом сообщили Арменпресс в МИД Армении.
В Астане началась встреча министров иностранных дел Армении и РФ Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.
Об этом сообщили Арменпресс в МИД Армении.
Прокуратура Армении 30 сентября 2022 года направила в Антикоррупционный суд очередной иск о конфискации имущества незаконного происхождения, который принят к...
Офис защитника прав человека Армении выступил с заявлением относительно нового видео убийства армянских военнопленных азербайджанскими военными. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса...
Комитет государственных доходов Республики Армения в связи с публикациями прессы по поводу взрыва на Крымском мосту представил подробное описание процесса...
Али Акбар Велаяти, советник по международным делам верховного лидера Ирана, бывший министр иностранных дел Ирана, отметил, что Тегеран готов выступить...
12 октября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с главой Бюро по связи НАТО в Грузии Александром Винниковым. Как...
Генеральная прокуратура Армении изучила информацию, распространенную Федеральной службой безопасности Российской Федерации 12 октября, и публикации в различных СМИ. Об этом...
Федеральная служба безопасности России сообщает, что среди лиц, задержанных по делу о взрыве на Крымском мосту, есть и гражданин Армении....
Национальный авиаперевозчик Армении «Fly Arna», совместное предприятие Армянского государственного фонда интересов (ANIF) и группы «Air Arabia», начинает полеты по маршруту...
По инициативе российской стороны 14 октября в Астане состоится встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана. Об этом «Арменпресс» сообщили...
12 октября в 00:20 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в...
У меня для вас сегодня две новости - официальная и полуофициальная, но тянущая на...Читать далее
Что важнее для Евросоюза: азербайджанский газ или армянская кровь? Этот вопрос на обсуждении последнего...Читать далее
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